Это касается и азербайджанцев: мигрантам-нелегалам нет места в России

Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать, сообщает «МВД Медиа».

«С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», – говорится в сообщении.

Работодателям же, которые будут трудоустраивать нелегальных мигрантов, грозит штраф до 800 тыс. рублей за каждого мигранта. МВД РФ рекомендует иностранным гражданам, у которых отсутствуют документы для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.