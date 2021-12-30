«У Армении нет никаких шансов противостоять Азербайджану. Еще до конфликта 2020 года она была более слабым в военном отношении государством по сравнению со своим соседом, а после того, как большая часть вооруженных сил Армении была разгромлена, ни о каком реванше не может быть и речи. Могут периодически происходить локальные перестрелки на границе, но у армян нет ни сил, ни возможностей противостоять Азербайджану». Об этом в интервью для проекта «Лишь бы не было войны» российского издания «Московский комсомолец» заявил политолог Василий Кашин.

В своем проекте издание опрашивает известных политологов о том, какие конфликты на планете могут возникнуть в новом 2022 году.

Политолог также назвал маловероятной возможность возникновения вооруженного конфликта между Китаем и США.

«В 2022 году это крайне маловероятно. Гипотетически такая возможность, конечно, существует, но я не думаю, что это произойдет именно в следующем году. США пока обладают явным военным превосходством. На данный момент это сильнейшая сверхдержава в мире. Но главная проблема американцев в том, что их вооруженные силы разбросаны по всему миру. Они одновременно вынуждены сдерживать Россию, Китай, Иран и еще участвовать во многих конфликтах в других странах. На все это сил у США уже не хватает», - сказал политолог.

Кашин также исключил возможность начала в ближайшее время конфликта между США и Ираном.

«Подобное развитие событий не соответствует планам ни одной из сторон. Даже наоборот, американцы пытаются снизить напряженность в этом регионе, чтобы иметь возможность перебросить свои силы на Тихий океан для сдерживания Китая. Конечно, США не готовы идти на уступки Ирану, но признаков готовящегося конфликта нет», - сказал он.

Кашин не верит и в начало вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

«Обе стороны активно пытаются найти компромисс. Но даже если найти его не получится, воевать точно никто не будет. Что касается вооружения. США, повторюсь - сильнейшая военная держава, у которой самые мощные военно-морские силы в мире. В этом плане мы не можем с ними даже конкурировать, поскольку, в отличие от США, Россия в существенных масштабах не перевооружала свой Военно-морской флот. Кроме того, у США есть преимущество в военно-воздушных силах. С другой стороны, армия России обладает значительным боевым опытом. У нас есть превосходство в отдельных видах вооружений - гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», «Сармат», «Авангард».

Не стоит забывать, что Россия, как и США, является ядерной державой, поэтому полномасштабная война неизбежно унесет множество жизней с обеих сторон. В таком случае мы подойдем к угрозе прекращения существования всего мира в его нынешнем виде. Так что, думаю, пройдут переговоры и будут согласованы позиции, чтобы предотвратить такой громадный риск», - сказал политолог.

При этом Кашин допустил возможность локального столкновения в Украине, отметив, что НАТО не будет защищать эту страну.

«Также имеется шанс возникновения провокации, наподобие ситуации с британским эсминцем «Defender» в Черном мире, которая закончится стрельбой и, может быть, затоплением одного корабля. Но даже это не повлечет за собой полномасштабную войну между Россией и НАТО», - сказал он.