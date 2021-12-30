Вступила в силу крупнейшая в истории торговая сделка

В новогоднюю ночь вступило в силу крупнейшее в истории торговое соглашение между 15 государствами. Оно обещает рост доходов каждому третьему жителю планеты и дает сторонникам глобализации надежду на оживление мировой торговли и сотрудничества. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.

Соглашение под названием RCEP (Всестороннее региональное экономическое партнерство) объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею.

В статье отмечается, что никогда раньше Китай – третья экономика мира после США и Евросоюза – не подписывался под многосторонними торговыми сделками, и уж тем более с Японией.