Вступила в силу крупнейшая в истории торговая сделка
В новогоднюю ночь вступило в силу крупнейшее в истории торговое соглашение между 15 государствами. Оно обещает рост доходов каждому третьему жителю планеты и дает сторонникам глобализации надежду на оживление мировой торговли и сотрудничества. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.
Соглашение под названием RCEP (Всестороннее региональное экономическое партнерство) объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею.
В статье отмечается, что никогда раньше Китай – третья экономика мира после США и Евросоюза – не подписывался под многосторонними торговыми сделками, и уж тем более с Японией.
Новый торговый блок укрепит позиции Китая в мире, говорится в статье. Он оказался в центре крупнейшего договора во многом благодаря политике главного соперника - США. Дело в том, что за 8 лет, пока шли переговоры о пакте RCEP, крупные его участники в лице Японии и Австралии с Новой Зеландией параллельно создавали гораздо более продвинутый торговый блок (TPP) с государствами по другую сторону Тихого океана, включая Канаду и США. Однако Трамп от этой идеи отказался и вывел Америку из переговоров. Что ускорило создание RCEP.
Соглашение позволит торговым партнерам в Азии получить доступ на рынки друг друга и снизит пошлины на товары, что потенциально обещает ускорение экономического роста и повышение уровня жизни, особенно беднейшим странам региона. Оно открыто для расширения, и первой в нем ждут Индию, отмечается в публикации.
Соглашение первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и постимпериалистической Японии.
Новое соглашение не касается, например, прав работников и разрешает разным странам по-разному подходить к защите окружающей среды и прав интеллектуальной собственности. К тому же оно оставляет часть торговой политики на усмотрение властей стран-участниц, то есть Китай или Япония могут по-прежнему защищать свой рынок запретительными пошлинами и ограничивать свободу торговли, закрепленную в новом соглашении. Никакого общего механизма разрешения споров также не предусмотрено.