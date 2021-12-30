​Еще одна услуга поручена Агентству DOST

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в перечень услуг центров Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения добавлена еще одна услуга – по назначению выплат по государственному обязательному личному страхованию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В соответствии с указом главы государства от 18 мая 2021 года полномочия в области государственного обязательного личного страхования жизни и здоровья военнослужащих и лиц ряда других категорий переданы Министерству труда и социальной защиты населения.

Согласно указу от 29 декабря 2021 года деятельность по государственному обязательному личному страхованию военнослужащих и управление этими страховыми средствами будет осуществляться Государственным фондом социальной защиты населения при Минтруда. В связи с этим соответствующие услуги будут оказываться в центрах DOST.