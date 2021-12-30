В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов

1 января в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменены или задержаны 89 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Большая часть отмененных рейсов – 75 – приходится на «Шереметьево». В аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, отменено три. В «Домодедово», по данным сервиса, задержано пять рейсов.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.

31 декабря в аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 100 рейсов, больше всего задержек было в «Шереметьево» – 60.