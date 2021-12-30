На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в 17-м микрорайоне города Сумгаит малолетнее лицо оказалось в беспомощном состоянии в квартире за закрытыми дверями.

По указанному адресу немедленно прибыли спасатели Сумгаитского регионального центра МЧС. Выяснилось, что ребенок, 2010 года рождения, остался в закрытой квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в беспомощном состоянии.

Спасатели, используя специальные инструменты и оборудование, вошли в квартиру с балкона и передали малолетнего по назначению.