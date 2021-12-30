Папа Римский приравнял насилие над женщинами к оскорблению Бога

Папа Римский Франциск в ходе своей проповеди 1 января назвал насилие по отношению к женщинам «оскорблением Бога».

«Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине – значит оскорблять Бога», - приводит ТАСС слова понтифика.

Папа неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.