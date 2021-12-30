Скачки турецкой лиры Эрдоган назвал «временным явлением»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «временным явлением» последние скачки в курсе турецкой лиры, во многом связанные с подведением итогов года. Уже с начала 2022 года курс турецкой лиры стабилизируется, заявил с увереннностью турецкий лидер, выступая на заседании правления ассоциации предпринимателей ASKON в Стамбуле.

«Никаких проблем с госбюджетом нет. Мы завершаем год, даже превышая прогнозы... Для правительства первооснова – турецкая лира», - подчеркнул президент Турции, передает Anadolu.

Эрдоган привлек внимание к тому обстоятельству, что на руках у населения Турции накопилось около 5 тысяч тонн золота. «Чем больше мы сможем привлечь в экономику, тем активней будет развиваться страна», - сказал он.

«Я хочу, чтобы все граждане хранили свои сбережения в нашей собственной валюте, чтобы вели все свои дела в нашей собственной валюте, и я рекомендую это, - сказал Эрдоган. - Давайте не забывать: если мы не будем использовать наши собственные деньги в качестве ориентира, мы обречены на провал. Турецкая лира, наши деньги, вот с чем мы будем двигаться вперед. Только не с той или иной иностранной валютой», - отметил турецкий лидер.