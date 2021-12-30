Пашинян убеждает даже самых ярых националистов в необходимости мира с Азербайджаном

Подконтрольное армянским националистам издание «Еркрамас» опубликовало очередную статью, в которой обвиняет Пашиняна в предательстве интересов Армении. Статья, как обычно, изобилует оскорбительными выпадами в адрес руководства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает подвергаться резкой критике националистических и реваншистских сил в стране, которые не могут принять его конструктивной позиции на переговорах с Азербайджаном.

Однако в отличие от предыдущих похожих статей в этот раз в риторике армянских националистов прослеживается безысходность и сожаление о том, что в Армении практически не осталось авторитетных лидеров и политиков, которые могли бы выступить против идеи «братания с турками».

Автор статьи обрушился с критикой в адрес первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который хранит молчание по поводу происходящих в регионе событий и фактически занял соглашательскую позицию в отношении политики Пашиняна.

Досталось и лидеру националистической организации «Сасна Црер» Жирайру Сефиляну. «Позиционирующий взыскателем Армении «от моря до моря», пропагандирующим за Арцах от Аракса до Куры Жирайр Сефилян тоже молчит и не реагирует на заявления Никола Пашиняна. Между тем как в 2016-м, когда «црер» захватывали полк ППС, они обосновывали это желанием сорвать так называемый план Лаврова», - говорится в статье армянских националистов.

Фактически «Еркрамас» признает тот факт, что идея начать мирный диалог с Азербайджаном и Турцией все больше укореняется в общественно-политическом поле Армении. Николу Пашиняну, которого еще полгода назад все националисты называли предателем, постепенно удается убедить армян отказаться от реваншистских идей.

«Это тот случай, когда молчание действительно – знак согласия. Однако молчание в данном случае настолько громкое, что слова здесь становятся излишни», - говорится в статье.