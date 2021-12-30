Водителей в Баку предупреждают...

2 января в Баку с 12:00 до вечера будут проводиться работы по ремонту системы освещения в первом тоннеле, расположенном на участке проспекта Зии Буниятова от дорожного узла Кёроглу в направлении круга 20 Января. Об этом сообщает Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в течение указанного времени движение автотранспорта по тоннелю будет временно ограничено и перенаправлено на боковую дорогу проспекта.

«Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в течение указанного времени», - отмечается в сообщении.