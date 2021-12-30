В Иране вспоминают Сулеймани: «Трамп и ему подобные заплатят высокую цену»

Экс-президент США Дональд Трамп, отдавший приказ о ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, окажется на свалке истории после того, как расплатится за свои убийства по всему миру. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с семьей иранского генерала в преддверии второй годовщины убийства Сулеймани.

«Убийцы Касема Сулеймани - Трамп и ему подобные - окажутся на свалке истории после того, как заплатят высокую цену за свои убийства по всему миру», - считает Хаменеи, слова которого приводит Anadolu.

Духовный лидер ИРИ также акцентировал внимание на действиях США в других странах, в том числе Афганистане и Ираке: «США бежали из Афганистана, а в Ираке американский контингент присутствует на консультативном уровне. Наши иракские братья должны внимательно следить за этим вопросом. Продвигается фронт сопротивления и в Йемене. В Сирии у врага также нет надежды на будущее. Фронт сопротивления все больше вселяет надежду в целом во всем регионе».

Касем Сулеймани и помощник руководителя проиранского шиитского ополчения «Хашди Шааби» Абу Мехди аль-Мюхендис были убиты 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Сулеймани был одной из самых значимых фигур, оказавших значительное влияние на политику Ирана в таких странах, как Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия.