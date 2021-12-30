Российский иммунолог предупредил о новом штамме коронавируса

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о риске появления нового штамма SARS-CoV-2, который будет опаснее и заразнее предыдущих вариантов.

«Раз в полгода примерно на авансцену выходит новый штамм. Иногда одновременно выходят несколько параллелей. Как это было, когда появились «альфа», «бета» и «гамма» и в меньшей степени «лямбда». Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное», — сказал Крючков в разговоре с URA.RU.

Российский специалист подчеркнул, что эволюция коронавируса точно не прервется на омикрон-штамме. Он согласился с коллегами, которые утверждают, что патогенность коронавируса со временем снизится. Однако, по его словам, «есть ряд нюансов, указывающих на то, что этот процесс не произойдет в ближайшее время».