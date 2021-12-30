Наличному евро исполнилось 20 лет

До этого три года евро существовал в безналичной форме. Европейские министры финансов отметили юбилей на скромной церемонии.

Ровно 20 лет назад единая европейская валюта обрела наличную форму: 1 января 2002 года жители 12 стран получили первые банкноты и монеты евро, передает Euronews.

Сегодня евро стал одной из мировых резервных валют и заменил национальные деньги в 19 странах с населением в 340 миллионов человек. В ближайшие годы в престижный «клуб» еврозоны могут вступить еще несколько государств, в том числе Болгария, Хорватия и Румыния, отмечает France-Presse.

В странах, которые давно перешли на единую европейскую валюту, этот переход не находит единодушной поддержки у населения: скептики отмечают произошедший рост цен на некоторые товары. Некоторые недорогие повседневные товары действительно подорожали из-за округления цен, пишет AFP, но цены на другие, более дорогие продукты, не увеличились или даже уменьшились.

К тому же введение евро стабилизировало инфляцию в большинстве стран, отмечает агентство.