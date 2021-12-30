Статистика по коронавирусу в Азербайджане на первый день нового года

В Азербайджане за последние сутки выявлено 364 случая заражения коронавирусом, 605 человек вылечились, 7 - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 617 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 600 151 человек вылечились, 8 365 - скончались, число активных больных составляет 8 795.

Напомним, накануне в Азербайджане было выявлено 595 случаев заражения коронавирусом, 753 человека вылечились, скончались 12 пациентов.