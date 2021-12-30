Умер Рамиз Абуталыбов

На 85-м году жизни умер известный азербайджанский историк, дипломат, специалист по истории азербайджанской эмиграции Рамиз Абуталыбов, сообщает "Вестник Кавказа".

Об обстоятельствах смерти Абуталыбова информации пока нет.