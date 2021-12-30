Умер Рамиз Абуталыбов
На 85-м году жизни умер известный азербайджанский историк, дипломат, специалист по истории азербайджанской эмиграции Рамиз Абуталыбов, сообщает "Вестник Кавказа".
Об обстоятельствах смерти Абуталыбова информации пока нет.
На 85-м году жизни умер известный азербайджанский историк, дипломат, специалист по истории азербайджанской эмиграции Рамиз Абуталыбов, сообщает "Вестник Кавказа".
Об обстоятельствах смерти Абуталыбова информации пока нет.
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