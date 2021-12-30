В Турции рассчитывают обеспечить всю страну черноморским газом

В 2022 году газ, добываемый Турцией на Черном море, поступит во все уголки страны, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез во время осмотра строящегося завода по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере Турции.

«Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит 10 млн кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 млн кубометров», - сказал министр, передает Anadolu.

Денмез обратил внимание, что газопереработка на заводе Филиос будет экологически чистой: «Считаю, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Здесь будут применяться новейшие технологии».

Турецкий министр предположил, что промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале следующего года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. «От этого выиграют и турецкий народ, и само государство», - подчеркнул глава Минэнерго.