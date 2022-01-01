Заразившиеся штаммом коронавируса «омикрон», возможно, менее восприимчивы к штамму «дельта». Исследование, проведенное южноафриканскими учеными и опубликованное на медицинском научном портале medRxiv, а также доступная в настоящий момент информация указывают на то, что на данном этапе пандемии «омикрон» менее патогенен, чем «дельта», и это может иметь положительные последствия и снизить тяжесть заболевания COVID-19, пишет испанская ABC.

Появление «омикрона» сначала в ЮАР, а затем и во всём мире встревожило мир, потому что, по всей видимости, этот штамм распространяется быстрее, чем «дельта», хотя наносит меньше вреда заражённым. С другой стороны, есть свидетельства того, что бустерные вакцины, применяемые против исходного штамма и «дельты», могут быть эффективны против «омикрона» только десять недель, отмечает издание.

При этом данные, полученные учеными из Африканского института санитарных исследований, указывают на то, что заражение «омикроном» в некоторой степени дает иммунитет против «дельты». Учёные обследовали 15 человек, которые перенесли «омикрон» - среди них были как привитые, так и непривитые. Целью исследования было увидеть ответ иммунной системы на заражение «дельтой». Было обнаружено, что у всех лучше развился иммунитет против «дельты».

Через две недели исследователи также проанализировали образцы крови всех 15 участников с целью узнать способность дать иммунный ответ при воздействии «омикрона» и «дельты». Было доказано, что способность противостоять «омикрону» повысилась в 14 раз, а против «дельты» увеличилась в 4,4 раза.

Однако исследователи признают, что 11 участников были привиты, и также вероятно, что большинство или все перенесли заражение исходным штаммом или «дельтой». Это значит, что пока не ясно, что спровоцировало увеличение резистентности перед «дельтой».