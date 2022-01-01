Синоптики назвали причину наблюдаемого в Баку тумана
Наблюдаемая на территории Азербайджана туманная погода - ожидаемое атмосферное явление. Это связано с синоптическими условиями, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Причина образования инверсионных туманов - охлаждение поверхности в приземном слое атмосферы ночью и понижение температуры воздуха. Слой тумана, образовавшийся над Каспийским морем из-за высокой температуры в относительно верхнем слое атмосферы, проник на Апшеронский полуостров. Малодвижущиеся воздушные массы, слабый ветер стали благоприятными факторами для образования тумана. Такая погода сохранится ночью и утром 2 января.