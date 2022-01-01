А на известном египетском курорте выпали снег и град видео
Первый день 2022 года встретил туристов и жителей египетского курорта Хургада необычной погодой. В городе выпал град, а зеленые газоны и пальмы оказались покрыты снегом.
ТАСС передает, что для не привыкших к таким погодными явлениям хургадинцам град размером с крупный горох стал неожиданностью. Снег с дождем и вперемежку с градом доставил хлопот персоналу отелей и отдыхающим, которым приходилось проявлять осторожность на улице и территории гостиниц, где мраморные и каменные покрытия стали скользкими. Приехавшие погреться иностранные туристы оказались не готовы к холодам.
Snowfall in Egypt #hurghada #ClimateActionNow #ClimateCrisis #climate pic.twitter.com/rPTnxNbJ0z— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) January 1, 2022
По данным метеобюро Египта, провинция Красное море находится во власти атмосферного фронта, сильные ливневые дожди прошли в большинстве городов. Дожди льют и в другом курортном регионе страны - Синайском полуострове, а в высокогорных областях Синая ожидается снегопад.