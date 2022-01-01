Первый день 2022 года встретил туристов и жителей египетского курорта Хургада необычной погодой. В городе выпал град, а зеленые газоны и пальмы оказались покрыты снегом.

ТАСС передает, что для не привыкших к таким погодными явлениям хургадинцам град размером с крупный горох стал неожиданностью. Снег с дождем и вперемежку с градом доставил хлопот персоналу отелей и отдыхающим, которым приходилось проявлять осторожность на улице и территории гостиниц, где мраморные и каменные покрытия стали скользкими. Приехавшие погреться иностранные туристы оказались не готовы к холодам.