Очередной прогноз от главы ВОЗ

Гебрейесус назвал причиной появления нового варианта ковида "омикрон" "узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами". ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки-бустеры, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины, передает BBC News.

2022-й может стать последним годом пандемии коронавируса, но только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем новогоднем обращении.

По мнению главы ВОЗ, такой подход создал "идеальные условия для появления "омикрона": "И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, которые мы не можем ни предотвратить, ни предсказать".

По мнению экспертов, новые мутации вируса возникают в условиях его активного распространения, когда заражается все больше людей в разных странах мира. Вспышка "омикрона" привела к резкому скачку заболеваемости в мире, но, по предварительным данным, этот вариант приводит к менее тяжелому течению болезни и инфицированные значительно реже оказываются в больницах.

Гебрейесус отметил, что за годы пандемии мир разработал множество инструментов против ковида, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней. "Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если сделаем это вместе, - заявил глава ВОЗ. - Если покончим с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии".