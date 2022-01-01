Жители самовольно построенного жилого массива «Тук завод» в Сумгаите все чаще жалуются на серьезные экологические проблемы. Из-за отсутствия в жилом районе системы централизованной канализации сточные воды сбрасываются в заросшие камышом местные водоемы. Усугубило проблему появление здесь пару лет назад цеха черных металлов. Между тем канализационные воды сливаются в Самур-Апшеронский водоканал, снабжающий Баку и Сумгаит поливной водой.

По словам местных жителей, самостройкина этой территории появились еще в советское время. Позже жилая площадь расширилась, были построены новые дома. А проблема канализации при этом никуда не подевалась – она на «Тук заводе» остается актуальной вот уже 40 лет. Безобидный с виду водоем на территории жилого массива на деле является реальной угрозой для здоровья жителей, в особенности несовершеннолетних. Жители рассказывают, что однажды местный подросток едва здесь не утонул – к счастью, вовремя подоспела помощь.

«Мы платим за услугу, которая нам не предоставляется – здесь нет канализационной системы. Сточные воды накапливаются в водоемах, а оттуда перекачиваются в водоканал. Запах стоит отвратительный, дома дышать нечем», - признается местная жительница.

Между тем Самур-Апшеронский водоканал также загрязняется бытовыми отходами жилого массива, построенного в последние годы на проходящем вдоль дороги Новханы -Горадиль участке. Территорию застроили многочисленными частными домами, получился целый жилой массив, но опять-таки без канализационных линий. Порою в водоканал сбрасываются еще и бытовые отходы – коммунальные службы здесь мусор вывозят нерегулярно. Свои жалобы местные жители размещают в социальных сетях.

К слову, в августе этого года Министерство экологии и природных ресурсов оштрафовало на 3 тысячи манатов ЗАО «Азмет», действующее на базе старого советского промышленного предприятия, известного среди местных жителей как металлокомбинат. В сообщении министерства говорилось, что из-за неисправности в газопылеулавливающем устройстве на предприятии ЗАО не работали фильтры очистных сооружений, а дым в воздух выбрасывался сверх нормы. Руководству предприятия было дано обязательное указание устранить проблему в кратчайшие сроки.