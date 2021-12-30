Правительство Азербайджана с трудом удерживает цены на хлеб новое испытание
Вслед за энергетическим кризисом глобальный рынок столкнулся с новой проблемой – кризисом зерновых, особенно пшеницы. И если без электричества, газа, нефти человечество еще может как-то дотянуть до лучших времен, то без пшеницы – никак. После воздуха и воды хлеб – главное средство для существования людей. Поэтому любые колебания на рынке вызывают особый интерес.
Как сообщает Минсельхоз России, пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 12 по 18 января вырастет до 98,2 доллара за тонну против 94,9 доллара за тонну неделей ранее. Кстати, пошлина на экспорт ячменя повысится с 83,5 доллара до 86,2 доллара за тонну, на кукурузу - понизится с 69 долларов до 67,7 доллара за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере 340,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 308,2 доллара за тонну, на кукурузу - 281,8 доллара за тонну. (Индикативные цены — это фиксированные цены, устанавливаемые госорганами на основе действительных цен, которые сложились на данный товар на рынке экспорта и импорта на момент осуществления операции с учетом условий доставки и условий осуществления расчетов). Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.
Отметим, что с апреля 2021 года Минсельхоз России начал тестировать механизм расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Московской бирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.
Пошлина на экспорт пшеницы, как на любой другой экспортируемый товар, была всегда. А введение «плавающей» пошлины сулит России немалые выгоды. Во-первых, таким путем правительство предотвращает разбазаривание в погоне за высокой прибылью запасов пшеницы страны экспортерами. А во-вторых, пользуясь ростом цен на мировом рынке, власти без особого труда пополняют бюджет крупными валютными поступлениями. Но выгода для России оборачивается бедой для десятков стран-импортеров российской пшеницы.
Одним из крупных импортеров российской пшеницы является и Азербайджан, который вoшел в текущем сельскохозяйственном году (июль 2021 года - июнь 2022 года) в ТОП-5 по закупкам российской пшеницы. На первом месте Турция, которой отправлено 4,3 млн тонн пшеницы против 4,5 млн тонн год назад. Несколько снизил закупки в декабре и переместился на второе место Иран, который импортировал из России 4 млн тонн пшеницы, что в шесть раз больше, чем год назад. Один из крупных покупателей российской пшеницы - Египет в этом сезоне снизил ее импорт до 3,4 млн тонн против 6 млн тонн год назад, что объясняется высокой конкуренцией с румынской и украинской пшеницей. А вот Саудовская Аравия, напротив, закупила 840 тыс тонн российской пшеницы, тогда как за весь прошлый сезон ей было поставлено всего 124 тыс. тонн.
И на пятом месте утвердился Азербайджан, который импортировал из России 0,7 млн тонн пшеницы против 1,05 млн тонн год назад. По итогам 11 месяцев страна импортировала в целом более 1 млн тонн пшеницы. Отсюда видно, что Азербайджан сильно зависит от российских поставок пшеницы, а рост «плавающей» пошлины даже на 4 доллара за тонну, заметно отразится на азербайджанском госбюджете. А ведь, по оценкам экспертов, в первом полугодии сельхозгода (июль-декабрь 2021 года) экспорт российской пшеницы составит чуть выше 22 млн тонн (включая в страны ЕАЭС), что на 17% меньше, чем годом ранее. А что будет твориться на рынке, в том числе и сильно зависящем от российских поставок азербайджанском рынке, когда он недополучит 4,6 млн тонн пшеницы, догадаться нетрудно.
За ростом цен на пшеницу не поспевает никакая статистика. Так, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, рост цен на продукты в мире в ноябре составил 27,3%. А по данным Всемирного банка, в том же ноябре текущего года стоимость тонны продуктовой пшеницы составляла 334 доллара, что выше на 35,2%4 по сравнению с 2020 годом. И наконец, в декабре среденемесячная экспортная цена тонны пшеницы в России составила 338 долларов, что на 33,1% выше аналогичного прошлогоднего показателя.
Трудно, конечно, в такой ситуации следить и за исполнением госбюджета, и принимать антиинфляционные меры. И надо отдать должное правительству Азербайджана - в такой ситуации удалось сохранить цены на хлеб. С этой целью был предпринят целый ряд мер, среди которых хочется отметить один - значительно сократился объем импорта. Правда, пока годовых данных нет, но по итогам 10 месяцев импорт пшеницы составил 890,2 тыс. тонн, что на 22% меньше 10-месячного показателя 2020 года.И в результате общая стоимость импортированной в страну пшеницы, по данным Госкомстата, выросла всего на 1,2% и составила 246 млн 254,9 тыс долларов. И это на фоне роста цен на нее на треть. Таким образом, в завершающемся году мы сумели противостоять глобальной беде. Но это не дает права успокаиваться, впереди холодная зима и ничего хорошего не сулящая весна. Говорят, что положение начнет выправляться лишь после первой половины наступающего года.