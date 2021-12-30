Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:07

Вслед за энергетическим кризисом глобальный рынок столкнулся с новой проблемой – кризисом зерновых, особенно пшеницы. И если без электричества, газа, нефти человечество еще может как-то дотянуть до лучших времен, то без пшеницы – никак. После воздуха и воды хлеб – главное средство для существования людей. Поэтому любые колебания на рынке вызывают особый интерес. Как сообщает Минсельхоз России, пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 12 по 18 января вырастет до 98,2 доллара за тонну против 94,9 доллара за тонну неделей ранее. Кстати, пошлина на экспорт ячменя повысится с 83,5 доллара до 86,2 доллара за тонну, на кукурузу - понизится с 69 долларов до 67,7 доллара за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере 340,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 308,2 доллара за тонну, на кукурузу - 281,8 доллара за тонну. (Индикативные цены — это фиксированные цены, устанавливаемые госорганами на основе действительных цен, которые сложились на данный товар на рынке экспорта и импорта на момент осуществления операции с учетом условий доставки и условий осуществления расчетов). Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

Отметим, что с апреля 2021 года Минсельхоз России начал тестировать механизм расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Московской бирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства. Пошлина на экспорт пшеницы, как на любой другой экспортируемый товар, была всегда. А введение «плавающей» пошлины сулит России немалые выгоды. Во-первых, таким путем правительство предотвращает разбазаривание в погоне за высокой прибылью запасов пшеницы страны экспортерами. А во-вторых, пользуясь ростом цен на мировом рынке, власти без особого труда пополняют бюджет крупными валютными поступлениями. Но выгода для России оборачивается бедой для десятков стран-импортеров российской пшеницы. Одним из крупных импортеров российской пшеницы является и Азербайджан, который вoшел в текущем сельскохозяйственном году (июль 2021 года - июнь 2022 года) в ТОП-5 по закупкам российской пшеницы. На первом месте Турция, которой отправлено 4,3 млн тонн пшеницы против 4,5 млн тонн год назад. Несколько снизил закупки в декабре и переместился на второе место Иран, который импортировал из России 4 млн тонн пшеницы, что в шесть раз больше, чем год назад. Один из крупных покупателей российской пшеницы - Египет в этом сезоне снизил ее импорт до 3,4 млн тонн против 6 млн тонн год назад, что объясняется высокой конкуренцией с румынской и украинской пшеницей. А вот Саудовская Аравия, напротив, закупила 840 тыс тонн российской пшеницы, тогда как за весь прошлый сезон ей было поставлено всего 124 тыс. тонн.