В Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных, которые выразят желание покончить с собой. Парламент страны легализовал эвтаназию в декабре, после того как австрийский конституционный суд решил, что полный запрет такой процедуры "нарушает право людей на волеизъявление", сообщает BBC.

Согласно закону, право обращаться к властям с просьбой о помощи в самоубийстве получат смертельно больные, а также те, кто страдает заболеваниями, которые наносят непоправимый и серьезный вред здоровью. Процедура эвтаназии строго регламентируется. Каждый случай будут независимо рассматривать два врача, один из которых должен быть специалистом в области паллиативной помощи (раздел медицины по работе с пациентами, болезни которых не поддаются излечению).

Люди, желающие покончить с собой, обязаны предоставить подтверждение диагноза и доказать, что они могут самостоятельно принимать решения. Получив одобрение двух врачей, пациенты должны будут ждать 12 недель (или две недели в случае со смертельными заболеваниями), чтобы еще раз взвесить свое решение. В случае, если после этого периода они по-прежнему хотят осуществить задуманное, они делают официальное заявление своим юристам или нотариусам, после чего могут сделать покупку в специальных аптеках.

Чтобы предотвратить возможные злоупотребления, названия аптек будут известны только этим юристам и нотариусам, список подобных заведений обнародоваться не будет.