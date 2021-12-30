Отдел экономики 00:45

Происходящие на глобальном рынке процессы хорошо отражаются на мировом автомобильном рынке. Тревогу на рынке забили уже давно, но под конец года ситуация проясняется полнее и можно делать какие-то прогнозы на будущий год. Наблюдающаяся с начала 2021 года нехватка микрочипов и проблемы с цепочками поставок привели к тому, что в этом году в мире будет произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на исследование аналитической компании LMC Automotive. Причем, как показывает исследование, сильнее всего от дефицита полупроводников пострадают европейские производители, выпуск которых снизится по итогам года на 3 млн машин от запланированных объемов.

Насколько верен такой прогноз, пока трудно сказать. Правда, год уже завершен, но статистика производства автомобилей в Европе раскроется, видимо, только после новогодних каникул. Ждать осталось недолго, но не дожидаясь конца года, Financial Times уже приводит свое исследование, которое дает основание полагать, что прогноз аналитической компании не только не лишен основания, но может привести к большим переменам на рынке в целом. По данным издания, стоимость немецких автомобилей класса «люкс» в 2021 году уже подскочила до рекордных отметок. Причина - снижение поставок в связи с дефицитом полупроводников на фоне активного спроса со стороны потребителей. Выручка BMW, Audi (входит в концерн Volkswagen AG) и Mercedes-Benz (подразделение Daimler AG) в расчете на каждый проданный автомобиль взлетела почти на четверть с доковидного 2019 года. Чтобы лучше понять происходящие события, сделаем небольшой исторический экскурс. Многие десятилетия наблюдалась такая тенденция, когда автопроизводители выпускали больше машин, чем могли продать, и им приходилось предлагать потребителям значительные скидки, чтобы обогнать конкурентов и достичь целевых показателей. Таков закон рынка. Однако пандемия коронавируса повернула этот процесс вспять. Производство резко упало за последние два года - и в 2021 году дефицит автомобилей, по прогнозам аналитиков, составит в глобальном масштабе около 4 млн. Пандемия сильно ударила по автомобильной промышленности. И по мере сокращения автопроизводства, запасы машин сокращались три года подряд из-за ограниченного предложения. Такого мир еще не видел. Выручка, скажем, Mercedes-Benz к концу третьего квартала 2021 года выросла до более 54 тыс евро в расчете на один произведенный автомобиль по сравнению с 38 тыс евро в 2019 году. Audi, по оценкам Stifel, увеличила этот показатель до 57,5 тыс с 46 тыс евро. А BMW, справившаяся с дефицитом микрочипов лучше конкурентов и сократившая производство меньше, чем они, зафиксировала более скромный рост показателя выручки на автомобиль - до 38 тыс с 36 тыс евро.