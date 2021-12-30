Авторынок: производство снижается, цены растут наш рынок
Происходящие на глобальном рынке процессы хорошо отражаются на мировом автомобильном рынке. Тревогу на рынке забили уже давно, но под конец года ситуация проясняется полнее и можно делать какие-то прогнозы на будущий год.
Наблюдающаяся с начала 2021 года нехватка микрочипов и проблемы с цепочками поставок привели к тому, что в этом году в мире будет произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на исследование аналитической компании LMC Automotive. Причем, как показывает исследование, сильнее всего от дефицита полупроводников пострадают европейские производители, выпуск которых снизится по итогам года на 3 млн машин от запланированных объемов.
Насколько верен такой прогноз, пока трудно сказать. Правда, год уже завершен, но статистика производства автомобилей в Европе раскроется, видимо, только после новогодних каникул. Ждать осталось недолго, но не дожидаясь конца года, Financial Times уже приводит свое исследование, которое дает основание полагать, что прогноз аналитической компании не только не лишен основания, но может привести к большим переменам на рынке в целом.
По данным издания, стоимость немецких автомобилей класса «люкс» в 2021 году уже подскочила до рекордных отметок. Причина - снижение поставок в связи с дефицитом полупроводников на фоне активного спроса со стороны потребителей. Выручка BMW, Audi (входит в концерн Volkswagen AG) и Mercedes-Benz (подразделение Daimler AG) в расчете на каждый проданный автомобиль взлетела почти на четверть с доковидного 2019 года.
Чтобы лучше понять происходящие события, сделаем небольшой исторический экскурс. Многие десятилетия наблюдалась такая тенденция, когда автопроизводители выпускали больше машин, чем могли продать, и им приходилось предлагать потребителям значительные скидки, чтобы обогнать конкурентов и достичь целевых показателей. Таков закон рынка. Однако пандемия коронавируса повернула этот процесс вспять. Производство резко упало за последние два года - и в 2021 году дефицит автомобилей, по прогнозам аналитиков, составит в глобальном масштабе около 4 млн.
Пандемия сильно ударила по автомобильной промышленности. И по мере сокращения автопроизводства, запасы машин сокращались три года подряд из-за ограниченного предложения. Такого мир еще не видел. Выручка, скажем, Mercedes-Benz к концу третьего квартала 2021 года выросла до более 54 тыс евро в расчете на один произведенный автомобиль по сравнению с 38 тыс евро в 2019 году. Audi, по оценкам Stifel, увеличила этот показатель до 57,5 тыс с 46 тыс евро. А BMW, справившаяся с дефицитом микрочипов лучше конкурентов и сократившая производство меньше, чем они, зафиксировала более скромный рост показателя выручки на автомобиль - до 38 тыс с 36 тыс евро.
Такая ценовая политика не замедлила сказаться и на доходах автокомпаний. Так, благодаря такому росту Mercedes снизила выручку менее чем на 1% в июле-сентябре, хотя в натуральном выражении ее продажи рухнули на 30%. Как показывает анализ Stifel, в прошлом квартале Mercedes смогла увеличить показатель EBIT (Earnings Before Interest and Taxes — прибыль до вычета процентов и налогов) на 1,4 млрд евро. На фоне спада производства чуть ли не на треть такое финансовое достижение заслуживает одобрения. Компания добилась этого только за счет более эффективной ценовой политики и использования доступных микрочипов для производства более дорогих и высокомаржинальных моделей.
Как видно, автопроизводители поменяли свою экономическую политику в корне. Если до сих пор снижение цен на автомобили за счет роста их производства приносило больше выгоды компаниям, теперь все меняется. Это противоречит основам экономической науки, и долго так продолжаться не может. Нарушение азов конкуренции, снижение объема производства, а соответственно и производительности труда ничего хорошего авторынку не обещают. Ведь дефицит полупроводников на рынке, по всем прогнозам, сохранится до 2023 года. И автопроизводителям за этот период придется искать новые пути для выживания и сохранения своих позиций на рынке.
Рынок уже приспособился было к росту цен на машины, покупатели все больше переходят на подержанные автомобили. Но и здесь, как отмечает президент Bianco Research Джим Бьянко, цены стали расти. Причем, цены на подержанные автомобили растут быстрее, чем биткойны и другие активы, и достигли рекордно высокого уровня. В ноябре средняя цена нового автомобиля составляла 46 320 долларов, подержанных - 27 569 долларов, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. И такая ситуация с галопирующей инфляцией предложения трудноуправляема, особенно на фоне невиданных масштабов глобальной инфляции.