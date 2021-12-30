Европе советуют не рассчитывать на Америку

Доверие к США за прошедший год было подорвано, в настоящий момент Европе следует проявлять себя лучше в кризисных ситуациях, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.

Журналист напомнил, что в 2021 году произошел штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, а также состоялся вывод войск стран НАТО из Афганистана, что, согласно мнению эксперта, подорвало авторитет Штатов на внешнеполитической арене.

Обозреватель добавил, что население США в большинстве хочет, чтобы правительство решало проблемы не мира, а страны.

«Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает… этот сигнал («Америка превыше всего»), — последнее, что нужно Западу», — утверждает Франкенберг.

Журналист указал на необходимость, согласно которой Европе нужно объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к США при первой угрозе.