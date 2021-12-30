По замыслу депутатов, эти изменения должны создать условия, при которых цены на производимую в стране сельскохозяйственную продукцию снизятся. В частности, снижение налогового бремени фермерам, меры по уменьшению затрат, влияющих на себестоимость сельскохозяйственной продукции и прочие условия, должны создать базу для снижения цен на потребительском рынке сельхозпродукции.

В соответствии с внесенными Милли Меджлисом в Налоговый кодекс изменениями с 1 января 2022 года на 3 года освобождаются от НДС предоставление агротехники в оперативный лизинг и агротехнические услуги. В частности, начисление НДС будет только на коммерческую добавленную стоимость товаров, а не на полную стоимость продукции. Так, будут освобождены от НДС агротехнические услуги, оказываемые сельхозпроизводителям, и предоставление им в аренду сельхозтехники.

Однако известный эксперт в сфере сельского хозяйства Вахид Магеррамли считает, что внесенные изменения в Налоговый кодекс не способны создать условия, при которых цены на сельхозпродукцию пошли бы вниз или хотя бы остались стабильными.

В сельском хозяйстве цены зависят от затрат, себестоимости и уровня производства, а НДС играет в ценообразовании не столь значительную роль, чтобы освобождение от налогов привело к снижению стоимости сельскохозяйственной продукции на полках магазинов. Чем выше расходы на производство, тем выше себестоимость и тем дороже продукция в торговой сети. Другая проблема — это снижение производительности в сельском хозяйстве на фоне роста расходов. Производители вынуждены для покрытия расходов продавать товар по высокой цене. Для стабилизации и снижения цен прежде всего необходимо снизить стоимость средств производства в сельском хозяйстве. К примеру, уменьшение тарифов за воду для орошения земли, стоимости удобрений, пестицидов, услуг агротехники и пр. Кстати, затраты на воду в себестоимости сельхозпродукции составляют самую большую долю. Только так можно будет повлиять на рост цен. Одновременно необходимо принять меры для роста производства в сельском хозяйстве. Эти два фундаментальных фактора влияют на динамику цен в этой сфере. Никакими другими мерами добиться устойчивой стабильности или снижения на эти товары невозможно, сказал Магеррамли.

Эксперт обратил внимание, что в Азербайджане не налажено производство удобрений, пестицидов, сельскохозяйственной техники и технологий, которые непосредственно влияют на ценообразование продуктов. У нас есть посевные площади, рабочая сила и водоснабжение фермерских хозяйств, чего недостаточно для эффективного влияния на формирование себестоимости продукции. Объективно у правительства существуют возможности снизить тарифы на снабжение хозяйств водой, тем самым способствовать повышению производительности и в какой-то мере обеспечить стабильность цен на продукты, считает он.