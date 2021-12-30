В этой связи остается открытым вопрос рекламы лотерей, которые проводят в супермаркетах и моллах, где разыгрывают призы - от недорогой бытовой техники до очень дорогих автомобилей. Коснется ли запрет на рекламу этих лотерей?

Депутаты Милли Меджлиса внесли изменения в закон «О рекламе», согласно которым запрещается реклама азартных игр, организатора или продавца этих игр, а также ставок на спорт и лотерей, проведение которых приостановлено, отменено или запрещено согласно законам «О физической культуре и спорте» и «О лотереях».

Отвечая на этот вопрос haqqin.az, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов сказал, что разыгрываемые в торговой сети лотереи не являются азартными играми и не могут подпадать под действие принятых поправок в закон. Эти поправки были приняты для того, что бы привнести прозрачность в деятельность разного рода иностранных организаторов лотерей и операторов ставок на спорт.

Лицензию на организацию ставок и лотерей выдает государство, но доходы в казну государства от этого вида деятельности поступают мизерные. Сейчас доходы от этой сферы составляют около 7 млн манатов, тогда как реальные поступления государству должны быть на уровне 600-700 млн манатов.

Сфера ставок на спортивные игры и лотерей довольно закрытая. Часто операторы не дают рекламу или объявлений об играх. Самое главное, что закон перекрывает возможности организаторам игр утаить реальные данные о своих доходах, сказал депутат. Что касается лотерей в моллах и супермаркетах, то там ничего от государства не скрывают. Организаторы публикуют имена победителей, и государство знает о всей процедуре этих выигрышных лотерей. Поэтому никаких ограничений в рекламе лотерей в супермаркетах и моллах не предусмотрено, сказал В.Ахмедов.