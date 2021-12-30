Эксперты о перспективах переговоров Турции с Арменией

Анкара и Ереван стремятся нормализовать отношения, разорванные еще в 1990-е. В последние недели минувшего года Армения предложила провести в Москве встречу спецпредставителей Армении и Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хотела бы прямых переговоров без посредников, при этом отметив, что согласовывает свою позицию с Азербайджаном. Российские «Известия» разбирались, готовы ли обе страны к примирению, не пытается ли Запад тем самым нарушить интересы России.

«Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В армянском МИД подтвердили, что переговоры хотели бы провести в российской столице, однако никаких подробностей не сообщили. «На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи», — пояснили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны уже назначили спецпредставителей: Турция — Сердара Кылыча, бывшего посла в США, политического соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Армения — вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, соратника премьер-министра Никола Пашиняна. Некоторые эксперты считают, что назначение опытного турецкого дипломата демонстрирует, насколько важно для Анкары наладить контакты с соседней страной, отмечает журналист «Известий»

Армянский политолог Армине Манукян считает, что в Армении многие испугались, что Рубиняну в таком случае будет намного сложнее отстоять интересы своей страны: «Есть опасения, что сейчас не лучшее время. Страна еще не смогла оправиться после поражения в карабахской войне, далеко не все поддерживают действия властей. Осложняет ситуацию и то, что Анкара действует совместно с Баку, обе страны заинтересованы в создании Зангезурского коридора...».

«Известия» напоминают, что несмотря на общую границу между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. Контакты прервались в 1993-м, когда Анкара поддержала Баку в карабахском конфликте. Свою роль сыграла и реакция Турции на процесс признания так называемого «геноцида армян».

Сейчас стороны договорились в скором времени запустить в Ереван рейсы турецкой авиакомпании Pegasus. О планах летать в Стамбул заявила и армянская FlyOne Armenia. Если спецпредставители наладят диалог, не исключено, что в будущем состоятся встречи на высоком и высшем уровнях, сказал на онлайн-пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.