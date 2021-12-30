В Китае резко увеличилось число заражений COVID

За последнюю неделю 2021 года в Китае зафиксировано самое больше количество новых случаев заражения COVID-19 после подавления первой волны коронавируса в стране весной 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Центром новой эпидемии стал город Сиань в провинции Шанси. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 175 новых случаях с подтверждёнными клиническими симптомами на 31 декабря. Общее число симптоматических случаев в материковом Китае за последнюю неделю составило 1151, сообщает агентство.

С 23 декабря всем жителям Сианя запретили выходить из дома и покидать город без необходимости. Все массовые мероприятия в городе и провинции Шанси были отменены. Также закрыты начальные и средние школы и приостановлено авиасообщение с городом. Власти Сианя проводят массовое тестирование населения.