Инара Рафикгызы, судебный репортер 02:37

Судебный процесс по делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева и трех его подельников длится уже три месяца. Хотя слушания в суде считаются открытым, прессу в зал суда по-прежнему не пускают. Потерпевшими по делу бывших высокопоставленных сотрудников МНБ проходят тридцать два человека. Одним из них, как сообщает haqqin.az, является бизнесмен Анар Гейдаров, основавший в 2004 году ООО İT Soliton, занимавшееся сферой информационных технологий, программным обеспечением и охранным бизнесом, которые вскоре оказались в фокусе внимания преступной банды МНБ.

Роковое знакомство с «Акулой» В деле Гейдарова всплыл хорошо знакомый нашим читателям по расследованию дела банды Эльдара Махмудова – Акиф Мустафаев, личный агент шефа спецслужб, известный по прозвищу «Акиф Акула». Сразу же после разоблачения банды А.Мустафаев бежал из Азербайджана, скрывался в европейских столицах и в 2016 году был задержан испанскими правоохранительными органами. Однако Мустафаеву каким-то образом удалось освободиться и сбежать из Испании… В один из январских дней 2010 года друг Гейдарова, Айдын, познакомил его в Бакинском развлекательном центре с Акифом Мустафаевым. Намекнув на личное знакомство с главой МНБ Эльдаром Махмудовым, «Акула» сразу дал Гейдарову понять, что может «решить любую проблему в стране». После чего Гейдаров наладил с ним регулярную связь. Спустя некоторое время «Акула» помог Гейдарову заключить с техническим отделом МНБ пятилетний контракт на обеспечение противопожарной безопасности в административном здании министерства, после чего попросил Гейдарова формально зачислить его в штат ООО İT Soliton, чтобы он смог получить шенгенскую визу и упростить себе процедуру выезда за границу. Бизнесмен не стал отказывать «другу» и оформил Мустафаева в качестве менеджера фирмы. По словам Гейдарова, примерно год спустя İT Soliton установила по заказу его приятеля, председателя наблюдательного совета Texnikabank Этибара Алиева, 210 платежных киосков и передала их банку. Однако в феврале-марте 2012 года Э.Алиев был арестован сотрудниками МНБ. В тот момент Texnikabank оставался должен фирме Гейдарова 1.980.000 манатов. «Акула», который был в курсе задолженности, сказал как-то раз Гейдарову, что ему позвонил начальник управления МНБ Физули Алиев, сообщив о планах министерства арестовать Гейдарова из-за его частых телефонных разговоров с сыном Этибара Алиева, и пообещал «решить вопрос». А спустя несколько дней в офис бизнесмена пожаловал сам Физули Алиев. Он без обиняков заявил Гейдарову, что если бы не личная просьба Акулы, то он бы уже сидел в одной камере с банкиром Этибаром Алиевым. После чего, не сказав ни слова о деньгах, ушел.

«Акула» «заработал» 500 тысяч А спустя два дня «Акула» позвонил Гейдарову и сказал, что может помочь вернуть долг Texnikabank, попросив за эту услугу 500.000 манатов. Бизнесмен согласился, хотя «услуга» и составляла 25 процентов от суммы долга. По словам потерпевшего, спустя несколько месяцев Texnikabank действительно вернул деньги. С председателем правления банка Самиром Гусейновым был подписан договор на 2.336.400 манатов, по условиям которого банк должен был вернуть долг Гейдарову. После этого Texnikabank перевел на счет компании 1.980.000 манатов, из которых 650.000 манатов были списаны за счет кредита Texnikabank, а оставшиеся средства обналичены и выплачены в несколько этапов. «Акула» также получил свой «посреднический бонус». «В офисе своей фирмы в присутствии менеджера компании я передал Акифу Мустафаеву сначала 200.000, потом 150.000, а потом еще 150.000 манатов», - рассказал на суде потерпевший. В январе 2013 года «Акула» рассказал Гейдарову о предложении тогдашнего председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева. «Суть его заключалась в том, - рассказал на суде Гейдаров, - что я должен вернуть в Texnikabank полученные от них деньги, а взамен Гаджиев выдаст мне кредит на четыре миллиона манатов, из которых 1.980.000 я переведу на счета Texnikabank, а оставшуюся сумму смогу использовать в бизнесе и платить с них проценты». Когда бизнесмен отверг это предложение,«Акула» стал угрожать Гейдарову «тяжелыми последствиями», а потом добавил: «Мы взяли деньги, мы и должны их вернуть. Лично ты никаких убытков не понесешь, все расходы тебе компенсирует Межбанк. Соглашайся!». В это же время бизнесмена стали вызывать для допросов в МНБ. После одного из них Гейдарова отвели в кабинет Мовлама Шихалиева, который был немногословен: «Я не знал, что ты близок с Акулой Акифом, - сказал генерал. - Все, что связано с тобой, я ему уже передал. Иди и за пару дней реши свою проблему…» Гейдаров так описывает кабинет Шихалиева:

«Площадь примерно 70-80 квадратных метров, напротив входной двери широкий Т-образный письменный стол, вдоль левой стены окно с видом на улицу. Особо мое внимание привлекли обои салатового цвета. При встрече со мной Шихалиев был в штатском». Вскоре Гейдаров понял, что никто не собирался спасать его от тюрьмы и что события, последовавшие после его знакомства с «Акула» носили постановочный характер: генерал Шихалиев, Акула Мустафаев и полковник МНБ Эльшад Махмудзаде находились в сговоре, разыгрывая с ним классическую рэкетирскую схему. После разговора с Шихалиевым Гейдаров встретился в ресторане «Гурд Гапысы» с «Акула». Тот стал успокаивать бизнесмена и «по большому секрету» рассказал, что генерал поручил заняться его делом начальнику управления МНБ полковнику Махмудзаде. Вечером того же дня Гейдаров встретился с «Акула» и Махмудзаде в ресторане Maestro. Полковник пообещал бизнесмену решить проблемы с Шихалиевым. «На следующий день мы вновь встретились в Maestro, - рассказал Гейдаров. - Махмудзаде передал мне слова Шихалиева: «Если Гейдаров не хочет сесть в тюрьму, пусть передаст тебе 500.000 долларов». Я ответил, что могу заплатить только 300.000 и попросил Махмудзаде уговорить Шихалиева. Тогда полковник сказал, что попробует договориться». 300.000 долларов плюс 10.000 «на чай» А спустя неделю все в том же ресторане Maestro Гейдаров передал Махмудзаде 300.000 долларов. Когда полковник ушел, «Акула» рассказал «другу», что Махмудзаде несколько дней уговаривал генерала «сделать скидку» и за свою «услугу» просит 10.000 манатов. После чего бизнесмен достал из сумки указанную сумму и вручил ему деньги для передачи Махмудзаде. После этих событий Гейдарова вновь вызвали в МНБ «для внесения изменений в показания». На сей раз следователь обращался с бизнесменом весьма предупредительно и дал понять, что его вопрос «закрыт». По словам Гейдарова, все эти события вынудили его согласиться на предложение «Акула», и в июле 2013 года бизнесмен взял в сумгаитском филиале Межбанка кредит на четыре миллиона манатов. Миллионы, выведенные из Межбанка в офшоры «Поскольку в то время в Межбанке у меня была кредитная линия, от дополнительной я отказался, - рассказал Гейдаров. - 5 июля 2013 года Межбанк перевел на мой счет 2,5 миллиона манатов, которые, в свою очередь, я перевел на счет офшорной компании City Port Contracts LP, расположенной в одной из балтийских стран. Позже эта же компания перечислила Texnikabank 2.357.000 манатов. А 1.643.000 манатов моя фирма потратила на развитие бизнеса».