Еще 80 квартир инвалидам и семьям шехидов второй карабахской войны

Под Новый год Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана вручило семьям погибших и инвалидам второй карабах ской войны ключи от 80 новых квартир в городе Гянджа. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов.

Все квартиры расположены в жилом комплексе, который строится по заказу Государственного агентства жилищного строительства и, как подчеркнул замминистра В. Насирли, являются сферой особого внимания президента Ильхама Алиева, который из года в год расширяет программу обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов Отечественной войны.

Так, в 2018 году Министерство труда и социальной защиты населения передало им 626 квартир и индивидуальных домов. Однако уже в 2019 году этот показатель возрос более чем на 50 процентов и составил 934 единицы. Но приведенная трансформация была только началом перелома в одной из важнейших сфер социальной жизни страны. Уже в 2020 году этот показатель возрос еще на 70 процентов, до 1572 единиц жилья. А особым распоряжением главы государства семьи шехидов и инвалиды войны будут ежегодно получать до 2025 года по 2,2 тысячи новых квартир и индивидуальных домов, всего в общей сложности 11.000 единиц жилья.

По словам замминистра, только в ушедшем 2021 году была успешно выполнена рекордная программа – указанная категория лиц получила 3.000 новых квартир, а сама программа жилищного обеспечения расширилась по сравнению с показателем трехлетней давности в пять раз.

В. Насирли подчеркнул, что с начала прошлого года обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов Отечественной войны происходит вскоре после принятия их на учет. В столь же сжатые сроки инвалиды обеспечиваются индивидуальными автомобилями. Чтобы нагляднее представить себе масштабы помощи этой группе населения, предпринимаемой в поствоенный период, замминистра отметил, что 41 тысяче лиц уже оказано 47 тысяч социальных услуг.

Выступивший на мероприятии Н. Байрамов также отметил, что в Гяндже, как и в других регионах страны, семьи шехидов и инвалиды Отечественной войны окружены особой заботой государства. Очередное тому подтверждение – вручение им ключей от восьмидесяти новых квартир.