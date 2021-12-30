Турция требует найти участников нападения на мусульманское кладбище в Германии
Министерство иностранных дел Турции потребовало, чтобы те, кто напали на мусульманское кладбище в Германии, были арестованы, преданы правосудию и понесли заслуженное наказание. Заявление по этому поводу распространило внешнеполитическое ведмоство Турции.
"Атака, произошедшая в канун Нового года, является новым показателем больного антиисламского менталитета, который в последнее время усиливается, особенно в Европе, и превращает в свои мишени даже мусульманские кладбища", — говорится в заявлении.
В МИД Турции выразили надежду, что виновные в этом «чудовищном нападении» будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Кроме того, там пожелали, чтобы были приняты необходимые меры для предотвращения таких инцидентов.
Напомним, в новогоднюю ночь на мусульманском кладбище в городе Изерлон в Германии неизвестные уничтожили около 20 надгробий и повредили ряд захоронений.