Турция требует найти участников нападения на мусульманское кладбище в Германии

Министерство иностранных дел Турции потребовало, чтобы те, кто напали на мусульманское кладбище в Германии, были арестованы, преданы правосудию и понесли заслуженное наказание. Заявление по этому поводу распространило внешнеполитическое ведмоство Турции.

"Атака, произошедшая в канун Нового года, является новым показателем больного антиисламского менталитета, который в последнее время усиливается, особенно в Европе, и превращает в свои мишени даже мусульманские кладбища", — говорится в заявлении.