В Ираке, скандируя «смерть Америке», требуют вывести все иностранные силы из страны видео
Массовая акция протеста с требованием вывести все иностранные силы из Ирака прошла накануне в Багдаде.
Мероприятие также было приурочено к очередной годовщине убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника.
Участники акции несли флаги Ирака и портреты Сулеймани, скандируя «смерть Америке».
Организатором акции выступило проиранское ополчение Ирака «Хашд аш-Шааби».
В конце прошлого года США и НАТО объявили об окончании боевой миссии в Ираке, но продолжающемся обучении местных сил безопасности.