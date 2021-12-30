Разборки в Ясамале: ранены три человека

В Баку произошла поножовщина, передает Qafqazinfo со ссылкой на правоохранительные органы.

Жители Лачинского района Рамиль и Новруз для выяснения отношений приехали к Асифу и Пунхану, проживающим в Ясамальском районе. Между ними завязалась драка, в результате которой Рамиль нанес ножевые ранения 25-летнему Асифу и его брату 24-летнему Пунхану.

В ходе инцидента ножевое ранение также получил Новруз, который приехал на разборки на стороне Рамиля. Предположительно его ранил один из братьев.

Детали происшествия устанавливаются. Проводится расследование.