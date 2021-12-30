Армянский политолог: 10,6% опрошенных в Армении – азербайджанцы
В конце 2021 года компания MPG LLC, официальный представитель исследовательской компании Gallup International Association, провела в Армении опрос. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Гагик Амбарян.
Одним из вопросов был: «Как как вы относитесь к установке азербайджанских блокпостов на трассах Горис – Кафан, Кафан – Чакатен?»․
«3% респондентов относятся к этому положительно, а 7,6% – затруднились с ответом на вопрос», - пишет Г.Амбарян.
Политолог отмечает, что нормальный армянин не может положительно оценивать или относиться безразлично к этому вопросу.
«Получается, что 10,6%, участвующих в этом опросе, были азербайджанцами. Это пятая колонна, которая поддерживает антирмянскую политику Никола», - негодует Амбарян.