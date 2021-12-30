Армянский политолог: 10,6% опрошенных в Армении – азербайджанцы

В конце 2021 года компания MPG LLC, официальный представитель исследовательской компании Gallup International Association, провела в Армении опрос. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Гагик Амбарян.

Одним из вопросов был: «Как как вы относитесь к установке азербайджанских блокпостов на трассах Горис – Кафан, Кафан – Чакатен?»․