Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство "Рёнхап" со ссылкой на военных Республики Корея.

Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21.20 (16.20 по бакинскому времени - ред.) субботы. Данные о его личности не сообщаются.