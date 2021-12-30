Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
Неизвестный в субботу пересек заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной в Северную Корею, передает агентство "Рёнхап" со ссылкой на военных Республики Корея.
Специальное оборудование отследило присутствие человека в демилитаризованной зоне примерно в 21.20 (16.20 по бакинскому времени - ред.) субботы. Данные о его личности не сообщаются.
"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 пересек военную демаркационную линию (фактическая граница с КНДР – ред.) и сбежал на Север", - цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
В воскресенье утром южнокорейские военные направили КНДР уведомление о произошедшем посредством восточной военной межкорейской линии связи, о судьбе перебежчика пока ничего не известно. Особых действий со стороны северокорейских военных также не наблюдается.