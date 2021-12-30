Сколько лир дают за $1 в эти минуты
Курс турецкой лиры начал падать после резкого роста в конце декабря прошлого года.
На данный момент турецкая валюта торгуется на уровне 13,3 лиры за $1.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Курс турецкой лиры начал падать после резкого роста в конце декабря прошлого года.
На данный момент турецкая валюта торгуется на уровне 13,3 лиры за $1.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
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