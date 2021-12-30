Улькер Мамедова об «эмирах» ИГИЛ: После удара беспилотника его тело разорвало на части

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Как мы уже сообщали, жена так называемого «эмира Турции» в составе ИГИЛ Мустафы Докумаджи, гражданка Азербайджана Улькер Мамедова в октябре прошлого года перебралась из Сирии в Турцию и сдалась властям. Мамедова пошла на сделку со следствием, предоставив информацию о ряде опасных террористов, и в конце декабря предстала перед судом. Решением суда женщину освободили. Она рассказала, что родилась в состоятельной семье в Азербайджане, ее отец является полковником. С Мустафой Докумаджи она познакомилась в интернете, поехала с ним в Турцию и вышла за него замуж. Затем семья перебралась в Сирию.

Мустафа Докумаджи был уничтожен в прошлом году ударом беспилотника. Члены возглавляемой им группировки в 2015 году совершили теракт на железнодорожном вокзале Анкары, в результате которого погибли более 100 человек. Турецкая пресса пишет, что за головы террористов, о которых рассказала Мамедова, назначены вознаграждения в миллионы лир. В частности, Мамедова рассказала турецким правоохранителям об «эмире разведки» ИГИЛ по прозвищу «Сельман» из Адыямана. «Я впервые увидела его в 2015 году в сирийской области Тель-Абьяд. Он носил «афгани» черного цвета. Такой надевали в основном разведчики ИГИЛ. Последний раз я видела его в Идлибе. Он тогда отрастил волосы, располнел, рядом с ним была женщина с ребенком на руках», - сообщила она.