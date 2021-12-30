Улькер Мамедова об «эмирах» ИГИЛ: После удара беспилотника его тело разорвало на части
Как мы уже сообщали, жена так называемого «эмира Турции» в составе ИГИЛ Мустафы Докумаджи, гражданка Азербайджана Улькер Мамедова в октябре прошлого года перебралась из Сирии в Турцию и сдалась властям.
Мамедова пошла на сделку со следствием, предоставив информацию о ряде опасных террористов, и в конце декабря предстала перед судом. Решением суда женщину освободили. Она рассказала, что родилась в состоятельной семье в Азербайджане, ее отец является полковником. С Мустафой Докумаджи она познакомилась в интернете, поехала с ним в Турцию и вышла за него замуж. Затем семья перебралась в Сирию.
Мустафа Докумаджи был уничтожен в прошлом году ударом беспилотника. Члены возглавляемой им группировки в 2015 году совершили теракт на железнодорожном вокзале Анкары, в результате которого погибли более 100 человек.
Турецкая пресса пишет, что за головы террористов, о которых рассказала Мамедова, назначены вознаграждения в миллионы лир.
В частности, Мамедова рассказала турецким правоохранителям об «эмире разведки» ИГИЛ по прозвищу «Сельман» из Адыямана.
«Я впервые увидела его в 2015 году в сирийской области Тель-Абьяд. Он носил «афгани» черного цвета. Такой надевали в основном разведчики ИГИЛ. Последний раз я видела его в Идлибе. Он тогда отрастил волосы, располнел, рядом с ним была женщина с ребенком на руках», - сообщила она.
Азербайджанка также рассказала о палаче ИГИЛ Ахмете Гюнеше, который был задержан в Газиантепе вместе с двумя боевиками в 2014 году. Суд тогда смягчил ему наказание за «хорошее поведение» и вскоре отпустил на свободу. Мамедова утверждает, что никогда не видела у него меча (инструмент для обезглавливания боевиков ИГИЛ), но заметила, что он носил пистолет. «Ахмет погиб во время бомбардировки в конце 2017 года. Я не видела его тела, только могилу», - сказала Мамедова.
Женщина также сообщила о Нусрете Йылмазе, еще одном «эмире ИГИЛ», который перебрался в Сирию после депортации из Грузии в Турцию. Тот являлся эмиром подразделения «Фурсан аль-Хилафи» в составе ИГИЛ. «Он был убит ударом беспилотника в 2017 году. После удара беспилотника взрывчатка, которую он нес на себе, взорвалась, и его тело разорвало на части», - сказала Мамедова. Нусрет Йылмаз входил в список самых разыскиваемых террористов в Турции, за помощь в его задержании МВД Турции назначило награду в 10 миллионов лир.
Женщина также рассказала о террористе ИГИЛ Мустафе Делибашларе, который был задержан в 2014 году в ходе операции в Турции, но через 5 месяцев сбежал и перебрался в Сирию. «Он был «эмиром полиции» города Манбидж. В 2016 году его убили при осаде города», - сообщила она.