ВС Турции продолжают очищать север Сирии от террористов
ВС Турции нейтрализовали шесть террористов YPG (сирийское крыло ПКК) в зонах проведения операций «Источник мира», «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Об этом в воскресенье, 2 января, сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
Террористы открыли огонь и попытались проникнуть в зоны проведения указанных операций на севере Сирии, следует из сообщения Минобороны.
ВС Турции продолжают решительную борьбу против терроризма и террористов, следует из сообщения оборонного ведомства.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tQwqiB1Inm