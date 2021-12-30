Стало известно, сколько заработал Шахрияр Мамедъяров по итогам ЧМ
Обнародованы суммы призовых, которые получили участники чемпионата мира по рапиду и блицу, завершившемуся в Варшаве (Польша), сообщает azerisport.сom.
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, ставший восьмым в рапиде и шестым в блице, заработал $36 381.
А первая тройка игроков, заработавших больше остальных на турнире, выглядит следующим образом: Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 64 714 долларов), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 54 250) и Магнус Карлсен (Норвегия, 52 000).