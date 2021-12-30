Пашинян боится своих же военных? А они пьют коньяк и шампанское… фото
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Сурена Папикяна по случаю Нового года и Рождества Христова посетил боевые позиции, а также N-скую воинскую часть министерства обороны.
Никол Пашинян встретился с осуществляющими боевое дежурство военнослужащими и командирами, осмотрел опорные пункты и ознакомился с проделанной на передовой работой.
Кадры встречи первых лиц Армении с военнослужащими стали широко обсуждаться в армянском сегменте Сети. Внимание пользователей привлекло то, что у военнослужащих, находившихся на боевом дежурстве на позициях, в автоматах отсутствуют магазины для патронов.
Пользователи отмечают, что Пашинян и его команда боятся за свои жизни и это был один из методов предосторожности.
Также подчеркивается, что солдаты вместо охраны госграницы распивают коньяк и шампанское во время несения службы, что категорически запрещено военными уставами. И это все происходит в присутствии премьер-министра страны.