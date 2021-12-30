Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Сурена Папикяна по случаю Нового года и Рождества Христова посетил боевые позиции, а также N-скую воинскую часть министерства обороны.

Никол Пашинян встретился с осуществляющими боевое дежурство военнослужащими и командирами, осмотрел опорные пункты и ознакомился с проделанной на передовой работой.