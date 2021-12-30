Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 4-6°, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дожди. Северо-западный ветер вечером сменится юго-западным.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-4 января на Апшеронском полуострове ожидаются значительные колебания атмосферного давления, ветры гилавар и хазри будут часто сменять друг друга, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, снегопад. Местами осадки будут интенсивными, ближе к вечеру прекратятся. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем - 1-6° тепла.