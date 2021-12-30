США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией. Об этом в своей статье, опубликованной в издании The National Interest, пишет американский аналитик Дэвид Пайн.

В публикации эксперт предупреждает об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран-членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса.

Так, Пайн не исключает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию. Несмотря на то, что в Белом доме требования российской стороны назвали неприемлемыми, есть вероятность, что Вашингтон пойдет на подобный шаг, преследуя собственные национальные интересы.