Дорожная полиция обратилась к водителям

Как мы уже сообщали, вчера около 10:30 на 114-м км дороги Баку - Газах - грузинская граница, проходящей по территории Гаджигабульского района, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Сообщалось, что в результате аварии погиб один человек, еще один получил ранения.