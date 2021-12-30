Дорожная полиция обратилась к водителям
Как мы уже сообщали, вчера около 10:30 на 114-м км дороги Баку - Газах - грузинская граница, проходящей по территории Гаджигабульского района, произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Сообщалось, что в результате аварии погиб один человек, еще один получил ранения.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса Азербайджана, ведется расследование.
Государственная дорожная полиция обращается к водителям и рекомендует не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, не ездить в течение длительного времени без перерыва, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, правильно оценивать скорость и направление движения транспортных средств на дороге, а также погодные условия.