«Ландромат» против Азербайджана распадается… В Словении доказали, что и Елинчич не брал денег в Баку

Расследование проводилось по факту получения политиком 25 тысяч евро через зарегистрированную в Британии офшорную компанию Metastar Invest. Утверждалось, что эти деньги были переведены политику из Азербайджана, а сама Metastar Invest проходила по делу о так называемом «азербайджанском ландромате».

Змаго Елинчич был членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Три с половиной года назад ему и еще 13 политикам запретили работать в Совете Европы. В Страсбурге появились подозрения, что, будучи членом наблюдательной миссии на выборах в Азербайджане, Елинчич получил 25 тысяч евро от компании Metastar Invest. Политик был обвинен в коррупции за то, что не уведомил Совет Европы о получении этих денег.

Сам Елинчич в интервью словенским СМИ заявил, что обвинения в коррупции лживы и он стал жертвой клеветы. По его словам, он не получал запроса об источниках денег, а из Совета Европы поступили «смешные и оскорбительные» вопросы.

Оппозиционный лидер утверждает, что получил эти деньги для перевода на русский язык книги «Укан» покойного писателя Тоне Светины.

Местная газета «Дневник» пишет, что Национальная служба расследований Словении не смогла собрать достаточное количество доказательств вины политика. В сентябре 2021 года прокуратура не нашла уголовного состава в действиях Елинчича и закрыла дело. При этом прокуратура и полиция отказались раскрывать подробности самого дела.