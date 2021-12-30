Названы страны, которые станут первыми жертвами кризиса

Продовольствие во всем мире рекордно подорожало из-за пандемии, энергокризиса и сбоев в логистике. Повышению мировых цен на пищу также способствуют закупки продовольствия в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как подчеркивают китайские власти, у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием». Однако, отмечают аналитики, «ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания».