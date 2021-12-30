После окончания Высшей военной школы имени Гейдара Алиева он начал службу в рядах армии.

Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вендам Габалинского района. Среднюю школу П.Гашимов окончил в городе Сумгаит, куда переехал вместе с семьей.

Группа офицеров Минобороны, участники Отечественной войны, общественные деятели, а также члены семьи посетили могилу Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова в день его рождения. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В 2003 году, будучи в звании майора, по распоряжению общенационального лидера П.Гашимов был награжден медалью "За военные заслуги", а через шесть лет, в 2009 году, уже в звании полковника - по распоряжению президента Ильхама Алиева медалью "За Родину".

25 июня 2014 года награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, а за доблесть во время апрельских боев 2016 года – орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Во время апрельских боев Гашимов был начальником штаба Первого армейского корпуса и внес значимый вклад в операцию по зачистке высот близ села Талыш.

25 июня 2015 года ему было присвоено звание генерал-майора. Затем он был назначен начальником штаба Третьего армейского корпуса.

Полад Гашимов стал шехидом во время ожесточенных боев в направлении Товуза 14 июля 2020 года.

14 июля его тело было доставлено в село Вендам Габалинского района, а потом в город Сумгаит. Полад Гашимов похоронен 15 июля рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым во Второй Аллее шехидов в Баку.

9 декабря 2020 года распоряжением главы государства ему посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.

От имени руководства Минобороны сегодня были выражены соболезнования семье шехида, возложены цветы к его могиле, почтена его память.