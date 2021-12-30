Массовая драка узбеков и киргизов в Москве

Выходцы из Узбекистана и Киргизии устроили массовую драку в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, конфликт между мигрантами произошел в новогоднюю ночь на улице Грайвороновской. По предварительным данным, причиной потасовки стала личная неприязнь. Всего в драке приняли участие три гражданина Узбекистана и десять граждан Киргизии. В результате три человека получили тяжелые ножевые ранения.

Полицейским удалось задержать девятерых участников конфликта, все они являются уроженцами Киргизии. В отношении них были составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ (часть 3 статьи 18.8 КРФоАП).