Названы «главные козыри» России в случае войны с НАТО

Вероятность начала военного конфликта между Россией и НАТО оценивается как крайне малая, но в случае начала военных действий российская армия будет иметь некоторое преимущество на своей стороне. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политолог Василий Кашин.

По словам эксперта, «Цирконы» и «Сарматы» станут «главными козырями» России на случай возможной войны с Альянсом.