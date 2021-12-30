Названы «главные козыри» России в случае войны с НАТО
Вероятность начала военного конфликта между Россией и НАТО оценивается как крайне малая, но в случае начала военных действий российская армия будет иметь некоторое преимущество на своей стороне. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политолог Василий Кашин.
По словам эксперта, «Цирконы» и «Сарматы» станут «главными козырями» России на случай возможной войны с Альянсом.
«<...> Армия России обладает значительным боевым опытом. У нас есть превосходство в отдельных видах вооружений — гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», «Сармат», «Авангард»,— отметил Кашин.
Он также напомнил о российском «Кинжале», который Запад называет «убийцей авианосцев», и ракетном комплексе «Авангард».
Кашин подчеркнул, что Москва и Вашингтон ищут решение для устранения имеющихся разногласий, и даже если компромисс не будет найден, то ни одна из сторон не решится сделать первый шаг к открытому вооруженному противостоянию.