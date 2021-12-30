«Kontakt» провел Новый год с детьми из приюта «Женщины и дети»

На мероприятии сотрудники сети собрались вместе с детьми за праздничным столом и приняли участие в разнообразных конкурсах. Герои мультфильмов и аниматоры придали празднику особую атмосферу.

Сеть «Kontakt» - известная всем своим лозунгом «Радует!» - в канун Нового года устроила жителям приюта «Женщины и дети» веселое праздничное мероприятие.

«Сегодня вместе с детьми мы и сами повеселились, хорошо провели время. Дети - наша радость, счастье, наше настоящее, а самое главное – наше будущее», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью сети Вафа Рустамова.

В конце мероприятия дети адресовали «Kontakt» свои письма с новогодними пожеланиями.

Напомним, Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане таких мировых брендов, как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране действует 34 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.